Šele po objavi prispevka o tradicijah pridelave belih maceriranih vin (Objektiv, 4. november 2017) sem dobil v roke slovensko monografijo, ki dopolnjuje zapisane ugotovitve in obenem posredno ponuja odgovor na vprašanje, zakaj so močno obarvana bela trpka vina za več desetletij izginila iz naših vinskih kleti. Eden izmed ključnih razlogov je bil bržkone ta, da so bila tako pridelana »oranžna« vina – zaradi pomanjkanja kletarskega znanja – večinoma zelo neokusna, saj so bila polna vinskih napak in bolezni.

