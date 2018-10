Zaščitite vrtni žar Razen če ste zelo trdoživi in vam hlad ne pride do živega, je sezona pripravljanja jedi na prostem končana. Zato je čas, da očistite vrtni žar ali kuhinjo na prostem ter ju pred dežjem in vetrom zaščitite s ponjavo. Zberite tudi vse pripomočke za vrtne zabave, denimo zunanje svetlobne verige, lampijone, okrasne dodatke. Spravite jih v dovolj velik plastični zabojček, da bodo ostali čisti in suhi, in jih, če ne želite, da zunaj zarjavijo, do pomladi pospravite v garažo ali klet.

Razvrstite otroške igrače Priporočljivo je vpeljati prakso, da otroške igrače rotiramo, saj nam tako ni treba kupovati vedno novih, ker se malčki osredotočijo na tiste, ki jim jih tisti čas ponudimo. Najbolje je ločiti in razvrstiti igračke in igralne pripomočke za spomladanski/poletni in jesenski/zimski čas posebej ter jih zamenjati ob vsakokratnem začetku nove sezone. Igrače, s katerimi se otroci jeseni igrajo zunaj, je najbolje shranjevati v zaboju, ki ga postavimo pred hišo, tako da vanjo z njimi ne prinašajo blata in peska.

Prekrijte zunanje pohištvo Če tudi v hladnejših mesecih radi posedite na terasi, verjetno potrebujete toplo odejo. Če pa ste raje znotraj na toplem, je pametno, da zunanje pohištvo – stole, naslonjače, mize – zaščitite s pregrinjali. To vsekakor velja za oblazinjeno in pleteno pohištvo ter pohištvo iz lesa in ratana, saj sicer ne zdrži dolgo, medtem ko plastičnega brez skrbi pustite na prostem. Jesen je tudi priložnost, da zunanje pohištvo, ki ga je že načelo vreme, prebarvate ali polakirate, in s tem opravilom ne čakate do pomladi.

Poskrbite za vrtno orodje Preden ga pospravimo čez zimo, potrebuje vrtno orodje nekaj nege, če želimo, da nam bo prihodnje leto znova dobro služilo. Očistite ga in posušite, če je treba, ga tudi nabrusite in naoljite, ter ga pospravite na suho mesto – v vrtno lopo, če jo imate, ali v garažo. Ne pozabite na lončke in zabojčke, v katerih so nas v toplem delu leta razveseljevale cvetlice. Tudi ti potrebujejo skrbno čiščenje in razkuževanje, če so se na rastlinah namnožili škodljivci, nato pa jih do nove vrtne sezone pospravite.

Dokončajte začete projekte Ste se poleti lotili nekaterih projektov na vrtu, a jih niste dokončali? Zagotovo si ne želite, da bi nedokončano vrtno hišico za otroke ali material za novo kamnito potko prekril sneg. Rezervirajte si čas v naslednjih nekaj tednih in začeta dela končajte. Tako boste lahko čez zimo tudi pravočasno pospravili vse orodje in material.