Zgradite vrtno ognjišče Če vam je všeč zamisel, da se z družino in prijatelji zberete na vrtu in pečete penice, potem zgradite vrtno ognjišče, ki je med najbolj zaželenimi oblikovnimi elementi zunanjega prostora. Izberite raven prostor, kjer boste lahko brez težav uredili ognjišče s sedeži okoli njega. Za večerno opazovanje plamenov in pečenje hrenovk je dovolj že krog s premerom 90 centimetrov. Za gradnjo uporabite kamne, betonske kocke ali opeko, preprosta sedišča pa izdelajte iz odžaganih kosov debel, na katera položite in pritrdite dovolj široke lesene deske, ali zgradite zidano klop.

Prepleskajte zunanjost in notranjost doma Kadar zunanjost vaše hiše kar kriči po svežem ometu, jesen ponuja najboljše vremenske pogoje za takšno delo. Ne sme namreč biti prevroče pa tudi premrzlo ne. Razmislite, da bi ometavanje prepustili strokovnjaku, razen če imate ustrezne veščine. Podobno velja za notranjost stanovanja, če hočemo osvežiti videz kopalnice, dnevne sobe, spalnice ali katerega koli drugega prostora. Pleskanje je najbolje opraviti v času, ko je zračna vlaga nižja, da se barva pravilno posuši, a je še vedno dovolj toplo, da lahko opremo okna in spustimo na plan njene hlape. Pleskanja sten se lahko brez skrbi lotimo tudi sami.

Popravite streho Če morate popraviti streho oziroma zamenjati strešnike, je jesen najboljši čas. Seveda ne tiste dni, ko dežuje, temveč v lepem vremenu. Zimske razmere – sneg in led – še dodatno obremenijo že poškodovano kritino, tako da s popravilom nikakor ne gre odlašati. Ko že pregledujete streho, ne pozabite na žlebove, ki jih je treba obvezno očistiti listja in druge nesnage, da lahko sprejmejo meteorno vodo jesenskega deževja, ki sicer lahko namoči zidove in povzroči plesen.

Izolirajte podstrešje Slabo izolirano ali celo neizolirano podstrešje je jama brez dna, ki nam požre veliko denarja za neučinkovito ogrevanje in toplotne izgube. Zato ne čakajte na novo zimo in znižajte račun za energijo z novo oziroma dodatno izolacijo. Kateri material izbrati, vam bodo svetovali strokovnjaki – na prihajajočem sejmu Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo sodelovali svetovalci Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, ki vam bodo brezplačno svetovali o ukrepih za varčevanje z energijo. Pozanimajte se tudi o možnosti za pomoč Eko sklada.

Zatesnite okna in vrata Še en način za prihranek pri računu za energijo je tesnjenje oken in vrat po celem domu. Če še niste zamenjali starih oken, je skrajni čas, da to storite čim prej. Nova dvo- in trislojna okna zajamčeno ohranjajo toploto v stanovanju, pa tudi vgrajena so tako, da ni toplotnih izgub. Pri starejših oknih preglejte, ali so se med okvirjem in steno morda pojavile razpoke, ki jih zatesnite; enako velja za vhodna vrata. Tudi pri oknih velja, da lahko zaprosite za sredstva Eko sklada za nakup novih. Vložek na račun prihranjene energije (in toplejšega stanovanja) se hitro povrne.