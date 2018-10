Večina živil seveda ne zdrži dolgo, to pa zato, ker vsebujejo snovi, ki jih mikrobi obožujejo, kot denimo hranila in vodo, in ne toliko tistih, ki jih ne marajo, kot sta sol in kislina. Vrsta živil pa vseeno traja več let in celo več desetletij. Splača se jih torej kupiti na veliko, pod pogojem, da jih pravilno shranimo.

Beli riž Težko je najti živilo, ki je tako raznovrstno kot riž. Jemo ga lahko samega, z zelenjavo ali stročnicami, v juhah, z mesom, v sušiju in še in še. Uporabimo ga lahko celo kot pomoč pri sušenju elektronskih naprav, ki jih je poškodovala voda! Beli riž zdrži tudi več kot trideset let, če je pravilno shranjen – v shrambi, hladilniku ali zamrzovalniku. Rjavi riž vsebuje več olja, zato se na žalost pokvari po šestih mesecih.

Med Znanstveniki so v egiptovskih piramidah našli popolnoma ohranjen in še vedno užiten med, star več kot 3000 let. Visoka vsebnost kisline in odsotnost vode v njem pripomore k temu, da traja praktično neskončno. Sčasoma se lahko kristalizira, vendar s tem ni nič narobe. Če želimo, ga lahko pogrejemo, da se zmehča. Med uporabljamo za slajenje namesto sladkorja, v solatnih prelivih, sladicah, kot domače zdravilu proti prehladu in celo za nego obraza.

Pikantna omaka Od jajc in solat do pice – vsa ta hrana je še bolj okusna z dodatkom pikantnih začimb. Če ste ljubitelji tabaska, lahko vaša priljubljena omaka zdrži od tri do pet let zahvaljujoč visoki vsebnosti kisa in kapsaicina – pekočega alkaloida iz čilijev. Le shraniti jo je treba po navodilih, a upoštevajte, da se okus sčasoma spremeni. Omaka lahko postane celo bolj pikantna! Kupite veliko plastenko (ali več) po znižani ceni in jo hranite več let oziroma dokler je ne porabite.

Sušeni fižol Fižol je odličen vir proteinov, še posebno če ste vegetarijanci ali vegani. Konzervirani fižol zdrži nekaj časa, sušeni pa tja do trideset let. Po nekaj letih začne izgubljati vlago, zato je čas kuhanja odvisen od tega, koliko časa ga že hranite. Če imate radi črni fižol v doma narejenem čiliju, ga le spravite v shrambo v večji količini, sicer pa je fižol poceni in ga lahko jemo skoraj z vsako jedjo.

Sojina omaka Če imate radi azijsko hrano, ne vrzite proč odprte steklenke sojine omake. Zaradi velike količine natrija je omaka uporabna več kot tri leta, če jo pravilno shranimo. Okus in svežino ohrani bolje, če jo postavimo v hladilnik, vendar je prav tako dobro, če jo hranimo v shrambo. Odlična je za pripravo praženega mesa, piščančjih solat ali kitajskih jedi z rezanci.

Jabolčni kis Zaradi visoke kislosti jabolčni kis zdrži do pet let, če ga spravimo na hladno in suho mesto (v shrambo ali hladilnik) in če je zamašek tesno zaprt. Če na dnu steklenice opazite temno, motno snov, ne skrbite, saj gre le za pektin, ki se naravno oblikuje. To je pravzaprav najbolj hranilni del kisa, zato ga brez skrbi užijte. Jabolčni kis lahko dodamo različnim jedem, brez njega pa praktično ni solate!