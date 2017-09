»Neaktivnost Moka ogroža čiste športnike in prihodnost olimpijskega gibanja,« so v skupnem sklepu med drugim zapisali predstavniki agencij, ki so ga podpisali včeraj na srečanju v Denverju.

V poročilu je med drugim izpostavljeno, da je rešenih manj kot 100 od potencialnih 1000 primerov dopinga v Rusiji in »da se športniki po svetu na osnovi napačnega načina reševanja dopinške krize v Rusiji sprašujejo, ali globalna pravila v boju proti dopingu še veljajo in če igra temeljna pravica do čistega športa sploh še kakšno vlogo«.