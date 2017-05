»Dosežki, ki jih zmore človeško telo, so najbolj navdušujoči na področju športa, toda če niso verodostojni, nimajo pomena,« je dejal Hansen po sestanku sveta konec tedna v Parizu. »Nedvomno gre za radikalno potezo, toda tisti, ki imamo radi atletiko, smo naveličani sumničenj, ki spremljajo vsak rekordni dosežek.«

Predlog predvideva, da bi nove rekorde priznali le, če bi jih športniki dosegli na mednarodnih tekmovanjih, potem ko bi opravili vse ustrezne teste, s katerimi bi dokazali "čistost" dosežka.

Mejnik bi lahko bilo leto 2015

Evropski atletski svet bo predlagal, da bi določili datum, po katerem bi začeli rekorde obravnavati na novo. Stare oziroma tiste, ki veljajo zdaj, pa naj bi umaknili na poseben seznam "starih rekordov".

Predvidoma bi lahko mejnik postalo leto 2005, kar bi pomenilo, da bi bilo ogroženih skoraj polovica ženskih in moških svetovnih rekordov. Sem spadajo tudi rekordi, ki nikoli niso bili deležni sumničenja, zaradi česar je v športni javnost veliko ločenih mnenj in razburjenja.

Dosežke bi izgubili olimpijski prvaki kot na primer: Florence Griffith-Joyner, Michael Johnson, Hicham El Guerrouj in Jonathan Edwards. Ali recimo Britanka Paula Radcliffe, ki bi lahko izgubila svetovni rekord v maratonu iz leta 2003. Napovedan ukrep je označila kot strahopeten: »Prizadeta sem, ker menim, da bo to vplivalo na moj ugled in dostojanstvo«, ob tem pa dodala, da so se atletski veljaki znova izneverili ravno 'čistim atletom'.

Predlog bo avgusta posredovan krovni atletski zvezi IAAF. Predlogu je naklonjen tudi predsednik te organizacije Sebastian Coe, ki se je tudi udeležil sestanka v Parizu. »Všeč mi je. Nekaj moramo storiti v boju proti dopingu in tehnologija je danes precej boljša, kot je bila pred desetimi ali 15 leti.«