Odbojkarske reprezentance Slovenije so letos zabeležile nekaj izjemnih dosežkov. Ženska kadetska reprezentanca se je uvrstila na evropsko prvenstvo, kadetinje so se s petim mestom na evropskem prvenstvu uvrstile na olimpijske igre mladih in mladinsko svetovno prvenstvo. Odbojkarice do 23 let nastopajo na domačem svetovnem prvenstvu, moška članska reprezentanca pa je zmagala v drugi kakovostni skupini svetovne lige in se uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva, so zapisali na Ministrstvu za šolstvo in šport.