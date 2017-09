Dodala je, da si Slovenija prizadeva za mirno implementacijo arbitražne odločbe ter da uživa mednarodno podporo. Ocenila je še, da poslanci odbora delovanje slovenske vojske in ministrstva za obrambo zelo dobro poznajo in so seznanjeni s tem, kako je pripravljena vojska. »Če govorimo o pripravljenosti slovenske vojske v povezavi z arbitražno odločbo, pa se mi zdi neprimerno in tudi ni stvar vojske ali ministrstva za obrambo,« je poudarila.

Predsednik odbora DZ za obrambo Žan Mahnič (SDS) je za danes sklical nujno sejo odbora, na kateri naj bi za zaprtimi vrati razpravljali o pripravljenosti slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško. Sklic seje je naletel na veliko neodobravanja.