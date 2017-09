Kot je v pozivu Mahniču zapisal predsednik vlade, je Slovenija odločna implementirati odločitev arbitražnega sodišča, a je implementacijo potrebno zagotoviti po politični poti, pri čemer vlada izhaja iz vladavine prava in članstva v evroatlantskih integracijah.

Cerar je še ocenil, da je iz tega razloga sklic parlamentarnega odbora za obrambo na temo pripravljenosti slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma povsem neprimeren. »Delovanje Slovenije v mednarodnem prostoru namreč izhaja iz politike miru in nenasilja,« je v pozivu zapisal premier.

Izrazil je tudi pričakovanje, da bo jasno stališče v tem primeru zavzel tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je vrhovni poveljnik slovenske vojske.

Mahnič je šokiran

Mahnič se je prek twiiterja že odzval na Cerarjev poziv in zapisal, da je nad pozivom predsednika vlade »šokiran«.

Da bivši jugo oficirji ne razumejo vloge parl. odbora za obrambo v demokraciji, me ne čudi. Da ga ustavni pravnik @MiroCerar ne, me šokira. https://t.co/MOPrXsBh69 — Žan Mahnič (@ZanMahnic) 11 September 2017

Iz urada predsednika Pahorja pa so se za STA odzvali, da predsednik republike poudarja, da je odločitev o sklicu seje, določitvi dnevnega reda in vsebini posameznih točk v izključni pristojnosti odbora oz. državnega zbora kot samostojne veje oblasti. Predsednik Pahor to v celoti spoštuje, so poudarili v njegovem uradu.

Vendarle pa so dodali še, da je predsednik Pahor večkrat poudaril, »da je bil sporazum o načinu določitve meje dosežen po mirni poti in da mora biti po mirni poti tudi uveljavljen«. »V interesu obeh držav je, da se vzdržita vsakršnih izjav ali ravnanj, ki bi lahko prispevala k poslabšanju odnosov. Prepričan je, da je le tako mogoče sporazumno uveljaviti arbitražno razsodbo o določitvi meje,« so še sporočili iz Pahorjevega urada.