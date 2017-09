Pričakujejo, da si bo novosti na štirih kolesih do 24. septembra ogledalo približno milijon obiskovalcev. Sodeluje okoli 50 avtomobilskih znamk, največ iz Evrope, ZDA in Azije, žal pa se nadaljuje trend, po katerem se nekatere pomembne znamke odločajo, da na salonu ne bodo navzoče. Tako svojih novosti ne bodo predstavili Alfa Romeo, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Tesla in Volvo. Glavni razlog odpovedi je povezan s finančnimi in korporativnimi politikami podjetij. Podrobneje bomo o frankfurtskem salonu poročali v sobotnem Dnevniku v prilogi Svet vozil.