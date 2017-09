Parlament Bosne in Hercegovine je včeraj sprejel uradno izjavo, s katero nasprotuje hrvaški gradnji mostu na Pelješac in poziva sosednjo državo, naj ustavi vsa pripravljalna dela, z enako zahtevo pa se obrača tudi na Evropsko unijo, ki s krediti sofinancira projekt. Parlament v izjavi, ki jo je podprlo 27 poslancev, 11 pa jih je bilo proti, tudi poziva Hrvaško, naj takoj začne pogajanja z Bosno in Hercegovino o razmejitvi na morju »na temelju spoštovanja suverenih pravic BiH« kot piše v deklaraciji, po poročanju Oslobođenja. Izjavo so sicer sprejeli šele na petem glasovanju, zaradi zapletov z dvema različnima predlogoma.

V BiH se je v zadnjem času zelo razvnela razprava o hrvaški gradnji omenjenega mostu, kar je pripeljalo tudi do notranjih trenj v predsedstvu. Bošnjaški predstavnik Bakir Izetbegović je predstavniku Hrvatov Draganu Čoviću, ki trenutno tudi predseduje predsedstvu, očital, da ne brani interesov svoje države, ampak Hrvaške, ker je izjavljal, da bosanskih zadržkov za gradnjo mostu ni. Politiki hrvaške narodnosti so odgovorili z obtožbami, da bošnjaška stran ne razume, da »ne predstavlja celotne Bosne in Hercegovine. Morda predstavlja dvajset odstotkov, celotne pa gotovo ne,« je dejal poslanec Mario Karamatić.

V Sarajevu se omenja tudi možnost, da bi predlagali, naj vprašanje mostu oziroma meje na morju rešijo z arbitražo. Obenem izražajo bojazen, da bi most postavil pod vprašaj status BiH kot pomorske države s pravico do dostopa do odprtega morja.

Hrvaška želi začeti gradnjo, potem ko je iz evropskih skladov dobila 375 milijonov evrov kredita, vendar pa v BiH trdijo, da bi za to potrebovala njihovo soglasje, ki pa ga nikoli niso dali. Zdajšnja izjava parlamenta temu pritrjuje.

Hrvaška želi most zgraditi zato, da bi povezala jug Dalmacije s preostalo državo. Zdaj je namreč mogoče do njega priti le z vožnjo čez Bosno in Hercegovino pri Neumu, kjer je tudi edini košček bosanskega morja. ba, agencije