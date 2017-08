Spor okoli Pelješkega mostu, s katerim želi Hrvaška cestnoprometno povezati svoj skrajni jadranski jug s preostankom države mimo Bosne in Hercegovine, bo takoj v začetku septembra ponovno odprt, z bosanske strani pa se napoveduje možnost arbitraže, kakršno je Slovenija uporabila v primeru Piranskega zaliva. Problem bosanskega izhoda na odprto morje je morda podoben slovenskemu, preostalo pa bolj govori v prid Hrvaške, ki je navsezadnje v privilegiranem položaju kot članica Evropske unije, evropska komisija pa ji je v začetku junija odobrila sofinanciranje zgraditve mostu iz kohezijskih sredstev v zavidljivi višini 85 odstotkov skupne naložbe. Sama gradnja poltretji kilometer dolgega mostu naj bi se po napovedih začela že jeseni s predvidenim rokom dokončanja v letu 2022.

Most kot najboljša rešitev

Gradnja mostu, napovedana leta 2005, je bila večkrat pospravljena v predal, med tem časom pa so se preigravale razne možnosti povezave, vključno s cestnim koridorjem ali pa predorom pod petkilometrskim ozemljem Bosne, ki pri Neumu deli Hrvaško, in trajektno linijo. Zagreb je med drugim naročil posebno študijo pri francoski družbi Safege, ki je leta 2014 prepoznala most na Pelješac kot najustreznejšo rešitev, kar je spodbudilo napovedi, da jo bodo uresničili že prihodnje leto, pa se to znova ni zgodilo. Z blagoslovom evropske komisije, ob katerem je bilo rečeno, da je projekt usklajen z bosanskimi zahtevami, je bilo pojasnjeno, da so odpravljene tudi vse tehnične in finančne ovire. A očitno zapletov še ni konec.