Naslov naj planinska koča si je letos prislužil Roblekov dom na Begunjščici. V finalnem izboru je prejel 11.376 glasov, v obeh krogih glasovanja pa kar 18.181, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije in portala Siol.net, kjer skupaj pripravljajo tekmovanje v priljubljenosti planinskih koč. Laskavi naslov tako ostaja na Gorenjskem oziroma v Radovljici, saj tako Roblekov dom na Begunjščici kot lanski zmagovalec – Valvasorjev dom pod Stolom – delujeta pod okriljem Planinskega društva Radovljica.

Zmagovalni Roblekov dom na Begunjščici deluje na razglednem grebenu Begunjščice na nadmorski višini 1657 metrov. Za pohodnike poleti vsak dan, sicer pa le ob koncih tedna, že drugo sezono skrbita Zdenka in Rok Podpečan , ki sta laskavega naslova zelo vesela. V Planinskem društvu Radovljica pa med značilnostmi doma opozarjajo prav na razgled, ki je očaral tudi legendarnega Slavka Avsenika. »S terase pred domom na vzhodni strani vidimo strma pobočja Begunjščice in dolg hrbet Košute. Od vzhoda proti jugu se na obzorju vrstijo vrhovi Kamniških Alp s Kočno in Storžičem. Na jugu leži Dobrča, tu vidimo obširno gorenjsko ravnino od Podvina do Jesenic z Radovljico, Bledom in drugimi kraji, za ravnino pa Škofjeloško pogorje z Blegošem, Ratitovec in gozdnato Jelovico. Na zahodu se nad Bledom ustavi pogled na Julijcih s Triglavom, severozahodno so v bližini južna pobočja Stola; z roba ob domu pa se odpira pogled tudi proti severu na Srednji vrh in Vrtačo,« so zapisali v društvu.

Na drugo mesto po številu glasov v finalnem izboru se je letos uvrstil Planinski dom na Kumu s 5192 glasovi. Spomnimo, da je bila ta koča zmagovalka akcije pred dvema letoma. Letošnje tretje mesto pa zaseda Zavetišče na Planini. Kot opozarja novinarka portala Siol.net, ki redno obiskuje vse sodelujoče koče in poroča o njihovi ponudbi in novostih Alenka Teran Košir , tam gradijo novo planinsko kočo, ki bo svoja vrata predvidoma odprla novembra. Letos je v izboru za naj planinsko kočo sodelovalo 73 planinskih koč, njihovi podporniki pa so po navedbah organizatorjev zanje oddali skoraj 70 tisoč glasov.

Roblekov dom so temeljito obnovili

Organizatorji akcije želijo spomniti, da je ta planinski dom dobil ime po Hugu Robleku, ki je bil pobudnik planinstva na Gorenjskem, tragičen konec pa je dočakal med požigom Narodnega doma v Trstu. Prvotni dom pa se je imenoval po odvetniku iz Radovljice in takratnem predsedniku tamkajšnjega planinskega društva Janku Vilfanu. Današnji dom je bil namreč zgrajen leta 1933, vendar so ga med vojno požgali. Obnovili so ga šele leta pozneje.

Ponovno temeljito obnovo pa je Roblekov dom na Begunjščici doživel še leta 1993. Pri Planinski zvezi Slovenije navajajo, da so takrat zamenjali streho in prenovili vodovod, pozneje so dogradili še fotovoltaični sistem za pridobivanje električne energije in zgradili zunanja suha stranišča. Obnova se je nadaljevala leta 2005, ko so obnovili celotno ostrešje in zamenjali kritino, povečali in uredili so jedilnico in kuhinjo, vgradili nova okna in povečali moč solarnega sistema.