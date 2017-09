Šolski center Kranj tudi letos izobražuje in usposablja 2300 dijakov. Direktorja Jožeta Drenovca veseli, da se je v prve letnike srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, srednje tehniške šole in strokovne gimnazije vpisalo dobrih sto dijakov več kot lani, hkrati pa opozarja, da šolo še vedno zapuščajo večje generacije. Kljub velikim kadrovskim potrebam podjetij se mladostniki še vedno v večini odločajo za nadaljevanje študija na univerzi, zato domneva, da bodo deficitarni poklici še naprej deficitarni. »Glede na to, da bo mladih, ki končujejo šolanje, kmalu vse manj, bomo verjetno dobili še kakšen deficitaren poklic,« razmišlja Drenovec.

Šolski center Kranj, v okviru katerega delujeta tudi Višja strokovna šola in Medpodjetniški center, skrbijo pa tudi za izobraževanje odraslih, je letos poleti izdatno posodobil opremo, v kar so vložili dobrih 40.000 evrov. Pri tem jih je podprlo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Opremo jim zadnji dve leti vse pogosteje podarijo tudi podjetja. »Imamo dobro izdelan sistem povezovanja s podjetji. Prijavljamo se tudi na razpise za črpanje denarja iz evropskih skladov in ravno ta petek oddajamo dokumentacijo za razpis gospodarskega ministrstva,« našteva Drenovec.