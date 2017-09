»Projekt Hard ni več projekt…« S tem kratkim sporočilom je Adam Ondra prejšnji ponedeljek sporočil, da je v Flatangerju na Norveškem postavil nov mejnik v težavnosti športnega plezanja. Štiriindvajsetletni plezalec iz Brna je za dokončanje smeri, ki jo je, potem ko jo je preplezal, poimenoval Silence (Tišina), potreboval več let priprav: 45-metrsko smer v granitni skali jame Hanshelleren je najprej opremil z varovali, potem pa je prihajal na Norveško in jo poskušal preplezati. Lani štirikrat, letos trikrat. Tretjega septembra jo je preplezal v celoti, v pičlih 20 minutah. »Meseci in meseci mojega življenja so se zgostili v teh kratkih, a kot v peklu intenzivnih minutah,« je povedal Ondra za CNN. »A vsaka minuta na Norveškem in vsak gib na treningih sta bila tega popolnoma vredna.«

Jama Hanshelleren je med vrhunskimi plezalci priljubljena zaradi ogromnega previsa, ki ne ponuja le peklensko zahtevnega plezanja, ampak jamči tudi, da je skala le redko mokra. Ondra pravi, da je ena izmed njegovih najljubših točk. Leta 2012 je v njej prvenstveno preplezal smer Change, takrat najtežjo smer na svetu, ocenil jo je z 9b+.

Netopirsko visenje

»Upam si reči, da je to prva smer 9c na svetu, preprosto čutim, da je veliko težja od vseh smeri 9b+, ki sem jih preplezal. Nisem stoodstotno prepričan, da je to res 9c, recimo da resnično in pošteno mislim, da je, če upoštevam vse elemente, ki sestavljajo to smer,« je povedal Ondra v intervjuju za spletni portal Planetmountain.com.

Domen Škofic, lanski zmagovalec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v težavnosti, je maja lani v Flatangerju preplezal Ondrovo 60 metrov dolgo smer Thor's Hammer z oceno 9a+ in jo označil za »eno najlepših in zagotovo najtežjo smer v karieri«. Z Ondro sta tudi med redkimi plezalci, ki so preplezali najtežjo smer v Sloveniji, 40-metrsko Xaxid Hostel (9a) v Mišji peči pri Ospu. »Vse težke smeri so zelo specifične, zato jih je tudi zelo težko ocenjevati,« pravi Škofic. »V Project Hard je Adam ogromno vložil, glede na to, kaj je v življenju splezal, pa je zagotovo oseba, ki lahko to najbolje presodi. Potrditev te ocene pa bo obveljala, ko bo to smer preplezal še nekdo drug. Mogoče jo bo popravil oziroma spremenil.«

Tudi v Planetmountain se strinjajo, da bo potreben čas za potrditev ali popravke ocene smeri, obenem pa poudarjajo, da je ta smer nedvomno veliko težja od vsega, kar je Ondra doslej preplezal. V smeri Silence so trije ključni balvanski problemi, ocenjeni z 8c, 8b in 7c. Pred njimi je treba splezati 20 metrov, ocenjenih z 8b, na več mestih pa mora plezalec počivati tako, da v skalo zagozdi koleno, da si lahko spočije roke (v žargonu »zahakla koleno«, po angleško »knee-bar«).

»V plezanju ne obstajajo enačbe,« pravi Škofic. »Zahtevnost smeri je lahko zelo relativna, lahko ima vmes tudi veliko premorov, v katerih je mogoče počivati. Z Adamom sva se o tej smeri pogovarjala in kolikor vem, je v njej več možnosti za počivanje, ko 'zahaklaš' koleno in spustiš roke, to pa je za plezalca v vrhunski formi velika prednost. Tisti trije detajli pa so ključni in izstopajo po svoji težavnosti.«