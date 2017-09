»Bil je moj edinec, moje življenje. Boli vsak dan znova in vse bolj. Preprosto ne morem razumeti…« je danes na sodišču v solzah pripovedovala Darinka Novak. Brez sina Blaža je ostala v začetku letošnjega leta, ubilo naj bi ga njegovo dekle, 23-letna Patricija Cenček. Četrtega februarja malo po peti uri zjutraj naj bi 30-letnika v domačem stanovanju na Cesti na Prevoje v Ljubljani v prsni koš zabodla s kuhinjskim nožem s 17 centimetrov dolgim rezilom, nato pa nož izvlekla. Dve uri pozneje je za posledicami poškodb v bolnišnici umrl.

»Punca me je zabodla«

Cenčkova se zdaj zagovarja zaradi kaznivega dejanja uboja. »Še vedno sem pretresena zaradi tega, kar se je zgodilo. Psihično stanje se mi je poslabšalo, jemljem zdravila in obiskujem psihiatra. Poskušam se spomniti, sestaviti slike, kaj je bilo tiste noči. Ne ločim med tistim, kar sem prebrala v sodnem spisu, in tistim, kar se je res zgodilo. Vem, da je prišel krvav iz kuhinje in padel po tleh. Prepričana sem, da mu jaz česa takega ne bi naredila, ker sem ga imela rada,« se je v joku zagovarjala, na vprašanja pa ni odgovarjala.

Kaj se je tistega zgodnjega jutra dogajalo v stanovanju na Cesti v Prevoje, ni jasno. Dejstvo pa je, da je Cenčkova poklicala po pomoč v operativno komunikacijski center in povedala, da se je Novak (sam) zabodel z nožem. Policist Slavko Krušič je danes pričal, da sta bila s kolegom kakih deset minut pozneje že tam. Šla sta v prvo nadstropje hiše, kjer so bila vrata stanovanja že odprta – za njimi je ležal moški, ob njem pa sta bila reševalca in zdravnica. Bil je krvav po levi strani prsnega koša. Iz sosednje spalnice je takrat priteklo dekle, v joku in histerično. Rekla je, da je to njen fant in da se je zabodel. Drugi policist jo je miril, ona pa je jokala, da ne more brez njega in da se boji, da bo umrl. Kolega jo je pospremil v spalnico, Krušič pa je ostal pri poškodovancu. Reševalec ga je prosil, naj pomaga pri prvi pomoči, in ko je bil sklonjen nad ranjenca, ga je vprašal, kaj se je zgodilo. »Počasi je izrekel besede: 'punca me je zabodla'. Vprašal sem ga, ali lahko pove še kaj več, a je zaprl oči in se ni več odzival. Reševalec me je vprašal, ali sem slišal, kaj je rekel, in sem ponovil njegove besede. Reševalec je nato potrdil, da je slišal isto,« je pričal policist.