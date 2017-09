Vsak športni otok ima šest naprav, ki omogočajo izvajanje vaj za vse mišice oziroma mišične sklope. »Vse lepo in prav,« je ob tem zapisal Ljubljančan in se na občinskem portalu Pobude občanov obrnil na mestno občino z vprašanjem, zakaj so kar tri otoke športa uredili za Bežigradom, medtem ko v četrtni skupnosti Posavje ni nobenega: »Tudi tukaj živimo mladi, sploh v soseski Ruski car, ki si želimo uporabljati te naprave. Kdaj lahko pričakujemo trim otoke pri nas?« Na občini so zagotovili, da bodo »v prihodnje poiskali dodatne možne lokacije za postavitev dodatnega otoka športa.« Ob tem so na občinskem oddelku za šport občana napotili ob reko Savo, kjer je urejena rekreacijska pot, ob kateri je pri hipodromu otok športa s trim napravami, ob Mucherjevi ulici pa je postavljen fitnes na prostem.