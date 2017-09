Učenci lahko nazorno preizkusijo, kako utripa človekovo srce, se »dotaknejo« elektronskih ven robotske roke, dvignejo kožo na dinozavru… Te izkušnje oziroma simulacije navidezne resničnosti omogoča tehnologija zspace istoimenskega startupa iz Sunnyvala v Kaliforniji. Z njihovo tehnologijo lahko učenci in študenti tridimenzionalno raziskujejo planete, vrteče se motorje, mikroskopsko majhne bolezenske procese… stvari, ki jih sicer ni mogoče izkusiti od blizu.

Od bitja srca do električnih vezij

Strojni komplet zspace vključuje velik zaslon, povezan z osebnim računalnikom, interaktivno pisalo in 3D-očala. Očala so v nasprotju s tipičnimi naglavnimi kompleti za navidezno resničnost zelo nevsiljiva. Majhna tipala na očalih zaznavajo infrardečo svetlobo in spreminjajo zaslon računalnika v tridimezionalno okno. Pisalo pošilja belo svetlobo, ki jo je mogoče zaznati le skozi očala, na zaslon, iz katerega uporabnik izbere predmet opazovanja. S klikom gumba na pisalu in usmerjanjem laserja je mogoče iz monitorja »izločiti« vsak element in ga kot plavajoči tridimenzionalni model pregledati z vseh kotov. Kamere na zaslonu sledijo gibanju glave uporabnika in mu omogočajo približevanje, da bi dobil boljši pogled na predmete.

Študenti lahko na primer v navidezni resničnosti opazujejo bitje srca. Srčni utrip lahko pospešijo ali upočasnijo. Skozi interaktivno pisalo lahko tudi občutijo, kako srce utripa, in opazujejo, kako med utripanjem deluje, lahko ga dvignejo, obračajo in ločijo posamezne plasti njegovih tkiv, vanj lahko vstavijo miniaturno kamero in si ogledajo njegove dele blizu.

Pri uporabi zspacea niso več omejeni s stvarmi, kot so materiali, težnost na Zemlji ali zračni upor, fizikalne koncepte, o katerih se učijo, lahko vidijo in si jih veliko bolj nazorno predstavljajo. Pri prvem Newtonovem fizikalnem zakonu imajo otroci težave z vizualizacijo, saj na Zemlji nimamo ničelne težnosti in ničelnega zračnega upora. Z modelom zspace si to veliko lažje predstavljajo. Na eni od ameriških osnovnih šol uporablja učitelj zspace za poučevanje otrok o električnih vezjih. »Težko je razložiti, kako električni tok teče, to lahko prikažete tako, da na koncu prižge žarnico. Za resnično razumevanje je treba ponazoriti premikanje elektronov. S to tehnologijo lahko zdaj učenci to res vidijo,« pravi.