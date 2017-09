Predstavnica Sodišča EU v Luxembourgu je za AFP potrdila, da je Google danes vložil pritožbo, s čimer je začel sodno bitko z Brusljem. Ta bi lahko po navedbah AFP trajala več let in zaostrila že sicer napete odnose med tehnološkim velikanom in Evropo. Pritožbo so potrdili tudi v Googlu, a več pojasnil za AFP niso podali.

Evropska komisija je konec junija Googlu naložila rekordnih 2,4 milijarde evrov kazni, saj naj bi prevladujoč položaj na trgu zlorabljal tako, da je dajal nezakonito prednost drugemu Googlovemu izdelku, storitvi primerjave cen. Dali so mu 90 dni, da odpravi to prakso, sicer bi mu grozila še nadaljnja denarna kazen.