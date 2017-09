Brez skrbi, če bi v svojem domu želeli hoditi po mehkem in toplem, se lahko odločite za katero od tekstilnih oblog, ki so težko gorljive, odporne proti moljem, ne povzročajo statične elektrike, so antialergijske, nekatere pa so odporne tudi proti madežem.

Preproge so bogastvo, ki nas popeljejo v svet največjih civilizacij sveta. Na začetku preproge res niso imele estetske vrednosti, ampak le uporabno. Nomadi so jih imeli na tleh, da so jih varovale pred mrazom. Sčasoma pa se je rodila umetnost in tkalci so preproge začeli bogato okraševati s paleto različnih barv in čarobnih motivov. Tako je preproga postala umetnina!

Izbirate lahko med najrazličnejšimi barvami in vzorci, med različnimi materiali: živalskimi (volna in svila), rastlinskimi (bombaž, lan, sisal, kokos, juta, papir …) in umetnimi (poliamidna, poliesterska in akrilna). Če s tekstilom ne želite pokriti celotne površine, se lahko odločite za preprogo, ki je odlična estetska dopolnitev v dnevni sobi, spalnici, otroški sobi ali kot tekač v kuhinji.

Prednosti naravnih vlaken

Prvo volno so predli in tkali že pred 6000 pr. n. št. Prvotna vlakna so bila volna, bombaž, svila in drugo. Nomadi verjamejo, da jih hoja po volni ščiti pred revmo. Originalna perzijska preproga ne povzroča alergij, saj mastna volna pobira prah iz okolice, da se ta ne dviguje, in deluje kot filter. Poglejmo samo nekaj dobrih strani naravnih vlaken: prijetnost, prožnost, udobnost, samougasljivost, dobra zvočna in toplotna izolacija.

V Kemoplastovem programu so vam na voljo vse vrste preprog, od strojno in ročno izdelanih volnenih in svilenih do bombažnih, iz sisala in drugih. V programu Kemoplasta boste našli tudi možnosti kombinacij preprog in tekačev ali samo tekačev za stopnice in hodnike v različnih širinah (od 50 do 130 cm), za različne namembnosti in različnih kakovosti.