Vodilna Mura je na lokalnem derbiju proti Veržeju dosegla pričakovano zmago s 6:2, potem ko so gostje iz Prlekije celo povedli z 1:0. Jadran iz Dekanov, še lani tretjeligaš, nepričakovano ostaja prvi zasledovalec Mure. Dekančanom je na gostovanju pri Bravu uspel popoln preobrat v zmago po zaostanku 0:2. Dekani so znali izkoristiti propad Kopra in se okrepili s kakovostnimi prvoligaškimi igralci, med katerimi sta med najboljšimi napadalec Luka Vekić in vezist Marko Krivičić. Bravo je doživel že tretji poraz zapored. »Najslabša tekma sezone. Naredili smo preveč individualnih napak, tudi igralci morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Po vodstvu z 2:0 nismo še naprej igrali na valu energije, ampak smo postali nervozni in nismo sestavili več treh podaj. Po dveh poceni prejetih golih je bila tekma že napol izgubljena,« je tekmo videl trener Brava Dejan Grabič. Visok poraz je doživel tudi drugi ljubljanski drugoligaš Ilirija, saj je v njegovi mreži na lokalnem derbiju v Radomljah počila petarda.

Izidi 6. kroga: Drava – Roltek Dob 1:0 (0:0); strelec – 1:0 Šalamun (79), gledalcev 200, sodniki: Matković.

Bravo – Jadran Dekani 2:3 (2:2); strelci – 1:0 Zorc (11), 2:0 Agboyi (26/11 m), 2:1 Vekić (34), 2:2 Stepančič (40), 2:3 Ščulac (59), gledalcev 250, sodnik: Podgoršek.

Cherrybox 24 Tabor Sežana – Brežice Terme Čatež 2:2 (1:0); strelci – 1:0 Stančič (5), 2:0 Pavić (64), 2:1 Špiler (65), 2:2 Trojak (93), gledalcev 300, sodnik: Šorli.

Mura – Farmtech Veržej 6:2 (3:1); strelci – 0:1 Volmajer (28), 1:1 Boškovič (36), 2:1 Maroša (43), 3:1 Bobičanec (45), 4:1 Kolar Robnik (49/avtogol), 5:1 Kozar (52), 6:1 Bobičanec (55), 6:2 Ficko (62), gledalcev 900, sodnik: Lacković.

Fužinar Ravne Systems – Rogaška 2:1 (1:0); strelci – 1:0 Rokavec Mika (13), 1:1 Čuček (46), 2:1 Gajić (48), gledalcev 300, sodnik: Bukovec.

Kalcer Radomlje – Ilirija 1911 5:2 (3:1); strelci – 1:0 Cerar (17), 1:1 Potočnik (20), 2:1 Grvala (34), 3:1 Hajrić (44), 4:1 Roglić (51), 4:2 Vidic (58), 5:2 Cerar (90), gledalcev 250, sodnik: Perić.

Krka – Brda 0:0; gledalcev 50, sodnik: Gornjak.

Zarica – Nafta 1903: odpovedano zaradi močnega dežja.