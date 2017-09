Dragan Petrovec: Odstranjevanje spomenikov in spomina

Hrvati še kar nadaljujejo, kjer smo Slovenci morda končali pred časom. A za domačo deželo prav tako ne kaže biti preveč optimističen. Tudi pri nas se občasno pojavljajo zahteve po popolnem izbrisu dela preteklosti in nekaterih njenih dedičev. Ko se nam je zdelo, da je s prepovedjo Titove ulice zadoščeno pravim in domnevnim žrtvam povojnega režima, so kljub optimizmu nekaterih uglednih pravnikov, ki so v tem videli dokončno spravo, privrele na dan še nove zahteve. Ne pričakovanja, kakršno je na primer tisto o ponavljajočem priznavanju krivde za povojne poboje in revolucionarno nasilje, ampak zahteve, da se prepove kar borčevska organizacija v celoti.