Spomin na prve burnejše medsosedske dogodke mi seže v šestdeseta leta. Slovenci smo takrat gradili lične hišice na istrski obali. Pokrajina je bila urbanistično neurejena in privlačna, hrvaški občinski organi pa prijazni, sodelujoči in gostoljubni. Obljubili so, da bodo z leti vse uredili, in spodbujali gradnje, ki so se začele seveda na črno. Kar nekaj časa ni bilo nobenih težav. Slovenske hišice, značilno lepo urejene, so krasile hrvaško obalo. Eden izmed znanih hrvaških novinarjev je zapisal, da bi Slovencem dal vso obalo, ker lepše urejene ne bi mogli dobiti, pa še davke bi lahko pobirali in služili na ta račun.

A preden bi se ta ideja lahko uresničila in bi Slovenci postali tako rekoč avtohtono dalmatinsko prebivalstvo, so se zamenjala vodstva na občinah in morda je prišlo tudi do kakšne politične direkt