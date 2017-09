»Zakon kaznuje ljudi, ki že tako komaj preživijo, ker politika ni bila sposobna vzpostaviti nekega sistema, verjetno zaradi pritiska prodajalcev avtomobilov v Sloveniji,« je poslanec Levice Franc Trček utemeljil svoje nasprotovanje predlogu zakonu o dajatvah na motorna vozila, s katerim vladna koalicija uvaja nov davek na avtomobile. Gre za dajatev na odjavljena vozila, s katero želi ministrstvo za infrastrukturo prisiliti ljudi, da izrabljenih vozil ne bi več puščali na zasebnih zemljiščih, v gozdovih ali na črnih avtoodpadih.

Nova dajatev nima nič z varovanjem okolja

Tudi v Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so prepričani, da uvajanje novega davka nima nič opraviti z varovanjem okolja. »Na to kaže vrsta nelogičnosti, recimo omejitev plačevanja takse na desetletno obdobje in višja dajatev za osebna vozila v primerjavi z večjimi vozili, poleg tega pa za motorna kolesa ta davek sploh ni predviden,« je člane parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor opozoril generalni sekretar AMZS France Kmetič. »Taksa ni prava rešitev, ker bomo z njo odgovornost prodajalcev prevalili na pleča lastnikov avtomobilov,« je dodal in s tem spomnil, da bi morali skladno z evropsko zakonodajo za pravilno razgradnjo avtomobilov tako kot za druge odpadke poskrbeti proizvajalci oziroma tisti, ki izdelke dajejo na trg.

»Sedanji sistem ne deluje in bistveno vprašanje je, ali ga želimo usposobiti s kaznimi ali s spodbudami. Toda zakaj bi kaznovali ljudi, če lahko enako dosežemo s spodbudami; naj proizvajalci lastniku za izrabljeno vozilo plačajo 200 evrov, pa se bodo zadeve hitro spremenile,« je poslancem priporočil Kmetič in tako opozoril, da danes pooblaščeni zbiralci izrabljene avtomobile praviloma prevzemajo brezplačno, zaradi česar jih ljudje raje prodajajo obdelovalcem na črno. »Če nam že tako drago prodajajo avtomobile, naj poskrbijo še za njihovo razgradnjo,« se mu je pri odgovornosti proizvajalcev pridružil Trček in vladno koalicijo strank SMC, SD in DeSUS pozval, naj sicer perečega ekološkega problema ne rešuje s kaznovanjem državljanov.