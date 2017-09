Evropska komisija je uresničila večletne grožnje in proti Sloveniji na sodišče EU vložila tožbo zaradi 21 odlagališč, ki še vedno resno ogrožajo zdravje ljudi in okolje. Država je obljubila, da bo potrebno sanacijo in zaprtje vseh okoljsko spornih občinskih in industrijskih odlagališč izvedla do 16. julija 2009, a tega osem let po preteku roka še vedno ni storila.

Do tožbe pripeljalo trmasto birokratsko vztrajanje Kot smo že večkrat poročali, so zapiralna dela na opuščenih odlagališčih v preteklih letih zastala, ker upravitelji niso predložili nekajmilijonskega jamstva, ki ga je država zahtevala kot zavarovanje za stroške zaprtja odlagališča, če zanj ne bi primerno poskrbel njegov upravitelj oziroma občina. A ker je zahtevo izrecno predpisala šele leta 2009, številna komunalna podjetja posebnega prispevka za kritje jamstva od gospodinjstev niso pobirala. Naknadno denarja niso imela kje dobiti, saj zaračunavanje stroškov za nazaj ni dovoljeno. Kljub temu je država še do lanskega leta vztrajala pri polnem finančnem jamstvu celo za odlagališča, na katerih so upravitelji vsaj del ali celo vse predvidene ukrepe prekritja, tesnjenja, odplinjanja in odvajanja odpadnih vod že izvedli in so potrebovali zgolj končni dokument – novo okoljevarstveno dovoljenje, da bi odlagališče tudi uradno zaprli. Šele po vnovični bruseljski grožnji s potencialno večmilijonsko tožbo je vlada maja lani sprejela novelo uredbe o odlagališčih, s katero je upraviteljem odlagališč komunalnih odpadkov v lasti občin omogočila, da občine lastnice namesto finančnega jamstva Agenciji RS za okolje (Arso) predložijo izjave, da so seznanjene z višino potrebnih sredstev za zapiralna dela in z zakonsko odgovornostjo, da denar zagotovijo. Zavezo sprejme občinski svet, v primeru njenega kršenja pa lahko ministrstvo z upravno izvršbo prisili občino v izvedbo ukrepov.