Četrtkova okrogla miza je ponudila precej partikularen vpogled v sodobno norveško književnost, ki ostaja v Sloveniji kljub bogati tradiciji še vedno manj znana. Ob izidu antologije norveške književnosti Innsyn sta Vilenico obiskala pesnika Inger Elisabeth Hansen in Torgeir Schjerven, ki sta se z moderatorko Ano Schnabl lotila predvsem vprašanja norveškega jezika, ki ima kar pet uradnih oblik, in jezikovne vojne med dvema glavnima uradnima pisnima oblikama: to sta nova norveščina, ki je svojevrstna mešanica narečij, ter bokmal, ki je danskemu soroden knjižni jezik. Hansenova je najprej poudarila vlogo norveščine po državni osamosvojitvi izpod nadvlade Dancev in Švedov. »A zato še nisem puristka. Nujno je, da damo jeziku možnost, da diha s sociolekti, dialekti, idiolekti.«

Norvežani govorijo v svojem dialektu v vseh govornih okoliščinah, dialekti pa imajo pomembno vlogo tudi na javnem radiu in televiziji. Schjerven je povedal, kako koristno je za pesnika, da govori tudi kak drug dialekt kot v otroštvu in se torej znajde zunaj območja udobja, njegova kolegica pa je dodala: »Ko pišeš, postaneš del zbora vseh glasov, ki so pisali že pred tabo. Jezik te zapeljuje in moraš se mu znati upreti.« Schjerven se je strinjal: »Nova norveščina je idealna za poezijo in dramatiko. Celo če v njej bereš zelo slabo poezijo, zelo lepo zveni,« je povedal v smehu. Jezik namreč za Norvežane ni le izvir skrbi, temveč tudi humorja in igre.

Ozrli so se tudi na vlogo avtorja v branju naklonjeni norveški družbi. »Sploh od osamosvojitve naprej sta nacionalna literatura in z njo identiteta precej pomembni, a se proti temu aktivno bojujejo politiki, sploh desnica,« je bil jasen Schjerven. Poezija seveda ima pomen transnacionalnega povezovanja, a mora vedno imeti tudi lokalni značaj. Ob omembi pokola na Utoyi, ki je močno zaznamoval tudi norveško literarno krajino, sta dodala, da imamo ljudje res zelo kratek spomin, zato pa mora imeti poezija daljšega.