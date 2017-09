Eden najtesnejših sodelavcev kranjskega župana Boštjana Trilarja pred volitvami in takoj po njih je bil Jakob Klofutar, ki je postal podžupan. Ko se je izkazalo, da je bil solastnik podjetja, ki je poslovalo z občino, je odstopil. Posledično je razpadla močna koalicija, Jakob Klofutar pa je ostal mestni svetnik in tako postal tudi član sveta ene največjih vzgojno-varstvenih organizacij v državi, Kranjskih vrtcev. Tam je v občutljivem času kadrovanja nove direktorice Klofutar postal tudi predsednik sveta javnega zavoda.

Toda zdaj je inšpekcija ministrstva za izobraževanje ugotovila, da je Klofutar nezakonito deloval v svetu, ker tam glede na veljavno zakonodajo tretjič sploh ne bi smel biti. To pa lahko povzroči tudi zaplete s tožbami tistih, ki so tudi po Klofutarjevi zaslugi pogoreli na javnem razpisu za direktorja vrtcev. Ta je že sam po sebi dvignil veliko prahu zaradi (ne)podpore sedanji direktorici Tei Dolinar, ki nam je na kratko potrdila, da se posledic zaradi odločitve inšpektorice zaveda.

Jakob Klofutar trdi, da je svet zavoda prav pod njegovim vodstvom dejansko začel nadzorovati in upravljati ter regulirati Zavod Kranjski vrtci in pri tem so terjali tudi prevzem odgovornosti za javna naročila: »Sam sem si razlagal zakonodajo tako, da ne smeš biti član sveta zavoda trikrat, če se to zgodi brez prekinitve. Inšpektorat je drugače pojasnil zakon. Nenavadno pa je, da jih je nekdo obvestil zdaj in ne na začetku mandata.« Klofutar bo o odstopu odločil po pravnem posvetu, na Mestni občini Kranj pa so nam pojasnili, da je župan Trilar pristojni komisiji že predlagal razrešitev predsednika sveta zavoda in imenovanje novega člana. Kako bo z drugimi posledicami dejstva, da so poslali v svet javnega zavoda človeka, ki tam ne bi smel biti, bo pokazal čas.

Požar pri gasilcih Svetnik SNS Zoran Stevanović že dlje časa izpostavlja tudi slabo stanje in vodenje v javnem zavodu Gasilsko reševalna služba (GRS) Kranj, ki ga vodi županov prijatelj in politični podpornik Tomaž Krišelj. Posledično je GRS zapustil eden najstrokovnejših gasilcev Matej Kejžar, zdaj pa so gasilci iz ljubljanske poklicne brigade opozorili še na enega od projektov, ki ga za obrambno ministrstvo oziroma upravo za reševanje na področju gasilstva izvaja podjetje Logos, ki je sicer skupaj za vse projekte prejelo od ministrstva 1,1 milijona evrov. Ljubljanske gasilce je zmotilo dodatno plačevanje storitev za vzpostavitev informacijskega sistema za gasilce, ker naj bi ustrezne rešitve že obstajale, zaradi česar so obvestili tudi pristojne državne ustanove, da raziščejo morebitno koruptnost posla. Upravo za zaščito in reševanje, ki je plačala sistem, sicer vodi Darko But. Slednji je bil – kot je navajala revija Lovec leta 2014 – od leta 2004 pri Lovski zvezi idejni vodja projekta vzpostavitve lovskega informacijskega sistema Lisjak. Izbrani izvajalec pa je bil enak kot pri gasilcih – podjetje Logos iz Kranja.