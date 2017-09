Ko gre za igro številk, katere del sta ničla in osmica, ni dileme: govor je o peugeotih. Francozi so tudi letos več kot dejavni, tako sta na slovenske ceste zapeljala dva njihova aduta, športni terenec 5008 in predstavnik nižjega srednjega razreda, model 308.

Kombinacija številk 5-0-0-8 je ljubiteljem avtomobilizma sicer že dobro znana, a kljub temu je novi 5008 resnično nov, saj z njim iz razreda enoprostorcev prehajajo v razred športnih terencev. To pa sploh ne čudi, saj so športni terenci prodajni hit, z vsemi tremi modeli (še z 2008 in 3008) pa naj bi njihova prodaja dosegla 60 odstotkov celotne. »Zanj se bodo odločili ljudje, ki želijo biti v trendu, nekoliko večje družine s prostočasnimi dejavnostmi, za kar 65 odstotkov vseh kupcev pa bo 5008 prvi športni terenec,« pravi Gregor Draksler, vodja marketinga pri Peugeotu Slovenija. Model 5008 je dejansko večji brat 3008, v dolžino tako meri 4,64 metra (+19 cm), medosna razdalja je 2,84 metra (+16). Dodana vrednost so trije vzdolžno pomični zadnji sedeži, za večje družine bo prišla prav tudi možnost dokupa šestega in sedmega sedeža. Avto sicer nagrajuje s prostornostjo, v osnovi namreč prtljažnik ponuja 780 litrov, ob podprti zadnji klopi blizu 2000, zajetna prtljažna vrata pa imajo podporo elektrike, odpremo in zapremo pa jih lahko z brco pod odbijač. Kljub terenski naravi pa avto nima štirikolesnega pogona. Osnovna cena je 22.798 evrov (1,2 130 puretech acess), ob dveh bencinskih (130 in 165 KM) pa so na voljo tudi štirje dizelski motorji (moč od 100 do 180 KM), ob ročnem pa tudi 6-stopenjski samodejni menjalnik. Najdražja na ceniku je s 37.588 evri dizelska različica s samodejnim menjalnikom 2,0 180 GT. Letos naj bi jih prodali 200, prihodnje leto 500.

Model 308 se za kupce bori v konkurenčnem golfovem razredu, ki v Sloveniji zavzema približno četrtino trga. Kot sami pravijo, trenutno s položajem svojega aduta niso zadovoljni, nove kupce pa bodo od oktobra dalje skušali pridobiti z nekaj dodatki, kot so na primer dvobarvna zunanjost (modro-črna ali rdeče-črna), pametni tempomat, samodejno parkiranje in pa prvič 8-stopenjski samodejni menjalnik. Prav več varnosti naj bi privabilo kupce, zato je že v drugi stopnji opreme serijski sistem, ki prepoznava utrujenost voznika, prav tako prepoznavanje prometnih znakov. Cene se začno pri 15.190 evrov (1,2 110 puretech acess), najdražja je dizelska različica 2,0 150 GT line s samodejnim menjalnikom, za katero je treba odšteti 25.490 evrov. Športni GT (205 KM) stane 24.390 evrov. Karavan je dražji za približno 800 evrov. Letos naj bi jih prodali 200, prihodnje leto 800.