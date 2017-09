Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so bežigrajski policisti avgusta podali kazensko ovadbo zoper 42-letnega Brežičana zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. V Slovenijo je uvažal in prodajal strelno orožje ter strelivo, katerih posest je po zakonu o orožju vezana na pridobitev uradne listine upravnega organa.

Brežičan je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi takšno orožje in strelivo preko spleta prodajal ter ponujal osebam brez uradnih orožnih listin, pri čemer tudi sam nikoli ni imel veljavne listine.

Policisti so novembra lani prejeli anonimno prijavo, da osumljeni na spletnem portalu prodaja orožje in strelivo oziroma plinske pištole ter revolverje z odprto in pol odprto cevjo, signalne revolverje z odprtimi in pol odprtimi cevmi in plinske naboje, polnjene s solzilnim plinom in zmesjo na aktivni poprovi osnovi, malokalibrske naboje flobert in podobno.

S češkega podjetja v Slovenijo uvažal pištole in naboje Na podlagi zbiranja obvestil so policisti ugotovili identiteto osumljenca ter pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, ki so jo opravili konec januarja. Zasegli so mu plinsko pištolo, revolver, računalnike, račune in sezname naročnikov. Ugotovili so tudi, da je 42-letnik preko spleta od češkega podjetja v Slovenijo uvozil vsaj dvanajst pištol in 270 nabojev, polnjenih s solzilnim plinom ali zmesjo na poprovi osnovi.