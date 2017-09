»Pisalo« MasSpec, ki zaznava rakaste celice, so izumili na univerzi v Teksasu. Želeli so razviti pripomoček, ki bi pomagal določiti, ali so kirurgi pri operaciji odstranili vso rakasto tkivo. Testiranja, objavljena v reviji Science Translational Medicine, so pokazala, da naj bi bila tehnologija 96-odstotno natančna.

Naprava za analizo uporablja unikatni metabolizem rakastih celic: ker se večajo in širijo z veliko večjo hitrostjo kot navadne človeške celice, imajo zelo drugačno notranjo kemično sestavo kot zdravo tkivo.

Kako deluje Zdravnik pisalo nasloni na domnevno rakasto tkivo. Ko se pisalo dotakne kože, nanjo spusti kapljico vode. Kemikalije iz živeče celice preidejo v kapljico, vzorec pa shrani pisalo. Zdravnik ga potem vstavi v spektrometer - napravo, ki lahko v sekundi analizira tisoče kemičnih elementov in pokaže, kakšna je sestava testiranega tkiva. Edini izziv pri tem je, kako določiti mejo med zdravim in nezdravim tkivom. Nekateri tumorji namreč predstavljajo očitno nevarnost, medtem ko je pri drugih meja med bolnim in zdravim tkivom zabrisana. »Pisalo« prav tako pomaga zdravnikom oceniti, ali v telesu še obstajajo nezdrave celice. Če namreč med operacijo odstranijo premalo tkiva, bodo preostale rakaste celice ponovno zrasle v tumor. Če pa odstranijo preveč tkiva, lahko povzročijo tudi trajne poškodbe, še posebno pri organih kot so na primer možgani.