Eden glavnih trendov, ki v zadnjih letih zajema tehnološki svet in ki je bil močno zastopan tudi na letošnjem berlinskem sejmu, so pametni asistenti, ki slišijo na glasovne ukaze, a so za slovenskega potrošnika žal skoraj popolnoma neuporabni. Da morate z njimi govoriti v angleščini ali kakem drugem velikem jeziku, še ni takšen problem. Veliko huje je, da jih povsem zmedete, če jih v teh jezikih vprašate, kakšno vreme je v Žužemberku, če je kaj prometa na Tržaški cesti ali kdaj se odpre Knjižnica Otona Župančiča. Je pa sejem zato ponudil mnogo zanimivega na ostalih področjih.

Med hišnimi opravili je bil ena večjih zvezd sejma Samsungov pralni stroj QuickDrive. Južnokorejsko podjetje je namreč razvilo stroj, v katerem se plošča na hrbtni strani bobna vrti v obratno smer kot boben ter s tem bolje premeša perilo. V podjetju trdijo, da stroj s pomočjo tega trika uspe razpoloviti čas, potreben za pranje perila.

LG vrgel rokavico dragemu galaxy note 8 Kaj videti so imeli tudi tisti, ki jih zanimajo predvsem najnovejši pametni telefoni. Tu so izstopali predvsem LG, Sony in Huawei. Slednji je predstavil nov procesor Kirin 970 za telefone, ki je posebej izdelan za boljšo integracijo umetne inteligence v naše žepne računalnike. Svoj odgovor na nesramno drag Samsungov galaxy note 8 je predstavil LG s telefonom LG v30. Telefon je malo manjši, a v veliko pogledih enako zmogljivo kot note 8, bo pa domnevno tudi precej cenejši. Namesto 999 evrov bo zanj treba odšteti od okoli 590 evrov navzgor, odvisno od velikosti spomina. Sony je sejem izkoristil predstavitev svojih novih paradnih konjev xperio xz1 in manjšo različico xperio xz1 compact. Oba ponujata vrhunske zmogljivosti s procesorjem snapdragon 835 in 4 GB pomnilnika, najbolj pa sta navdušila s kamero, ki je sposobna ustvariti 3D modele obrazov, glave, jedi in drugih predmetov. Storitev bi znala biti koristna v kombinaciji z navidezno resničnostjo. Tako bi, recimo, pred prenovo stanovanja lahko skenirali kose pohištva in nato preverili, kako se prilegajo prostoru. Za zabavo pa bi bila zanimiva predvsem integracija s Sonyjevo konzolo playstation, kjer bi morda v prihodnosti naš obraz za večjo identifikacijo lahko nastavili na like v videoigrah.