Irma porušila vse pred seboj in zahtevala veliko življenj

Orkan Irma je med prečkanjem Karibov za seboj pustil skoraj popolno opustošenje. Mrtvih je najmanj 13 ljudi, še več je poškodovanih, oblasti pa opozarjajo, da se število smrtnih žrtev utegne še povečati. Otoki Barbuda, Sveti Martin in Sveti Bartolomej so popolnoma razdejani, hudo škodo je utrpel tudi Portoriko. »Gre za gromozansko nesrečo,« je stanje opisal Daniel Gibbs, predsedujoči lokalnemu svetu na Svetem Martinu (na fotografiji je eno od evakuiranih letovišč na tem idiličnem otoku, ki ga zaliva morje). »Petindevetdeset odstotkov otoka je uničenega. Pretresen sem.« O podobnih razsežnostih razdejanja govorijo tudi predstavniki Barbude in Svetega Bartolomeja.¨Irma, ki že velja za najdlje trajajoči orkan najvišje stopnje, je včeraj oplazila še Haiti, Dominikansko republiko in Kubo, do danes zjutraj pa naj bi že dosegla tudi Florido. Pred prihodom do Floride naj bi intenzivnost orkana sicer padla za eno stopnjo, a so oblasti vseeno zelo zaskrbljene in so ukazale evakuacijo ogroženih predelov. »Domove lahko ponovno zgradite, svojega življenja in družine pa ne,« so posvarili. Mehiški zaliv medtem ogroža nov orkan Katja, ki naj bi do sobote dosegel mehiško obalo v zvezni državi Veracruz, vzhodno od Karibov pa se oblikuje še orkan Jose, a ta za zdaj še ne ogroža nobenega ozemlja. cr