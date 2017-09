Venezia, ki je bil doma z Barbadosa iz Bridgetowna, se je odločil, da bo skupaj s še nekaj somišljeniki zajahal orjaški val, ki ga je povzročil siloviti orkan Irma. Mladega deskarja je med tem, ko je ležal na deski in se je skušal z ročnim veslanjem vrniti k skupini, zajel val in ga vrgel v čer.

»Zander je močno krvavel in se ni premikal. Njegovi kolegi so ga skušali čim prej spraviti na obalo, kar pa je bilo zelo težko. Ko so ga spravili na plažo, so ga oživljali, prav tako so to poskušali tudi reševalci. Ob prihodu v bolnišnico je še dihal, vendar je bil nezavesten. Umrl je v bolnišnici," je za revijo Surfline dejal njegov prijatelj Alan Burke.