Jeseniška upravna enota je ta teden izdala uporabno dovoljenje za dovozno cesto Lipce–Črna vas, so sporočili z jeseniške občine. Slavnostno odprtje ceste, ki ga najbolj težko pričakujejo prebivalci naselja Lipce, načrtujejo čez dobra dva tedna. Kot smo poročali, je bila gradnja obvoznice končana že sredi poletja. Občina je zanjo prispevala 400.000 evrov, sto tisočakov pa je primaknila država.

Obvoznica bo močno olajšala transport do industrijske cone Črna vas na Blejski Dobravi, kjer med drugim deluje uspešno podjetje Sumida Slovenija. »Pogosto se zgodi, da voznik tovornjaka obstane pred podvozom pod železniško progo na Blejski Dobravi, kamor ga pripelje navigacijska naprava, potem pa mora na ozki cesti obrniti tovorno vozilo in se do naših prostorov peljati skozi naselje Lipce. Predvsem za prebivalce to ni prijetno,« je med gradnjo obvoznice pripovedoval direktor podjetja Primož Egart.

Poleg tega bo nova cesta po odprtju služila krajanom Blejske Dobrave – omogočila bo krajšo, lažjo in hitrejšo povezavo kraja z regionalno cesto in Jesenicami. Kot je znano, na Blejski Dobravi deluje tudi osrednje jeseniško pokopališče. Tako to naselje kot bližnja so bila doslej zaradi gostega prometa predvsem okoli dneva spomina na mrtve močno prometno obremenjena, kar pa se bo po delovanju obvoznice znatno spremenilo.