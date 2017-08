Obvoznica, ki bo z Lipc in Blejske Dobrave pri Jesenicah pregnala težke tovornjake, je dokončana. Od odprtja jo loči le še uporabno dovoljenje, ki ga na občini Jesenice pričakujejo konec avgusta, je povedala direktorica občinske uprave mag. Valentina Gorišek. »Med drugim bo obvoznica dobro služila krajanom Blejske Dobrave, omogočila bo krajšo, lažjo in hitrejšo povezavo kraja z regionalno cesto in Jesenicami.« Na Blejski Dobravi je tudi osrednje jeseniško pokopališče. Tako to naselje kot bližnja so bila doslej zaradi gostega prometa predvsem okoli dneva spomina na mrtve močno prometno obremenjena, kar bo obvoznica precej izboljšala.

Zelo bo obvoznica olajšala tudi transport do industrijske cone Črna vas na Blejski Dobravi, kjer med drugim deluje uspešno podjetje Sumida Slovenija. »Pogosto se zgodi, da voznik tovornjaka obstane pred podvozom pod železniško progo na Blejski Dobravi, kamor ga pripelje navigacijska naprava, potem pa mora na ozki cesti obrniti tovorno vozilo in se do naših prostorov peljati skozi naselje Lipce. Predvsem za prebivalce to ni prijetno,« pravi direktor Sumide Slovenija Primož Egart.

Uspešna zgodba po stečaju Iskre Podjetje z okoli 400 zaposlenimi sodi med največje zaposlovalce v občini Jesenice. Deluje na lokaciji, kjer je dolga leta delovala Iskra, po njenem stečaju pa je leta 1997 lastnik obrata postal nemški Vogt Electronics. Leta 2006 je nemško podjetje prevzela Sumida in podjetje na Blejski Dobravi se je leta 2009 preimenovalo v Sumida Slovenija. Je del globalnega koncerna Sumida, ki ima podjetja po vsem svetu, največ pa v Aziji. Lastnik slovenske Sumide je sicer nemško podjetje, ki pa je v lasti japonskega družinskega podjetja. »Skorajda ni avtomobila, ki ne bi imel dela, ki ga izdelujemo pri nas,« pravi direktor jeseniškega podjetja. Lani je ustvarilo za 25 milijonov evrov prometa, predlani za pet milijonov evrov manj, za letošnje leto pa Egart napoveduje za kar okoli 30 milijonov prometa. Kar za okoli 100 je v zadnjem letu zraslo tudi število zaposlenih, nove sodelavce pa še vedno iščejo. »Za zdaj nam uspe najti proizvodne delavce, režijske z višjo izobrazbo in usposobljenostjo pa težje. Delamo vseh sedem dni na teden v treh izmenah, kar je za potencialne kandidate včasih tudi ovira,« priznava direktor. Prav zaradi rasti proizvodnje in številnih novih zaposlenih se bodo predvidoma septembra razširili v nove prostore, podjetje pa čakajo tudi organizacijske spremembe. S prostorom sicer nimajo težav. »Vsaj za prihodnjih pet let ali celo dlje ga imamo dovolj,« je dejal direktor.