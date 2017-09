Začetek jeseni je že nekaj, o čemer se piše in piše, pa nihče nima kaj dosti od tega. Zaradi tega ne bomo nič bolje vedeli, kakšno bo vreme danes, jutri… čez en teden ali celo dlje vnaprej. Treba je pisati, razpravljati, govoriti… (včasih bi rekli, da smo prelili veliko črnila na to temo, ampak to se mi že dolgo ne zdi več pravi izraz – kdo od otrok, pa tudi odraslih, pa sploh še uporablja črnilo?) Prava inflacija besed! Ali so včasih, ko ni bilo toliko informacij, tudi o vremenu ne, manj govorili? So bili redkobesednejši?

Prav dosti se o vremenu res ni dalo povedati. Morda kakšno je bilo, kako je vplivalo na rast in pridelek, ampak tu se je, najbrž, končalo. Zdaj pa samo o prehodu poletja v jesen lahko spremljate debate v medijih, na družbenih omrežjih, vse je dokumentirano, fotografij ne manjka… »Ali je to res že konec poletja?« »Kaj res ne bo še mrzlo?« Kaj, pravzaprav, je konec poletja? Najbrž že dejstvo, da so dnevi postali precej krajši, kot so bili na primer julija, določa naš občutek za letni čas. In to je neodvisno od vremena, od tega, ali nam je čez dan še kdaj prevroče, ali so še nevihte in podobno. Neizprosen astronomski ciklus, ki ni tako spremenljiv kot vreme. Pa čeprav vpliva tudi na vremenske procese.

Manj sončne energije pomeni manj možnosti za nevihte, daljše noči bolj ohladijo ozračje, nastaja megla in podobno. Malo smo se že privadili dejstvu, da so postala poletja (pre)vroča, in ko postanejo temperature pravzaprav bolj »normalne«, jih že skoraj nimamo za poletne. A tudi če ves mesec ne bi bilo 30 stopinj Celzija, bi lahko še vedno govorili o poletju, če bi se vreme poletno obnašalo. Pozabili smo že na poletja, ko so bili vroči dnevi precej redkejši kot v zadnjih dveh desetletjih.

In kdaj je torej konec poletja? Ha, ali bi radi, da potegnemo črto? Tega se pri vremenu in letnih časih ne da. Prehodi so večinoma »mehki«, zvezni. Se pa včasih zgodi tudi, da se letni čas spremeni dobesedno čez noč. Takrat nas dosti smrka, kar nekako odlašamo, da bi se oblekli vremenu primerno. Mi ne znamo preklopiti na drug letni čas, ne vreme.