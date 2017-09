Po ugotovitvah kriminalistov, sta osumljenca konopljo v Cerkljanskem hribovjuvzgajala na prikritem gojišču v naravi na težko dostopnem terenu, ki sta ga nadzirala z videonadzornim sistemom. Preko poletja sta vzgojila okoli 750 rastlin. Kriminalisti so pri enem od osumljencev našli tudi manjšo količino prepovedane droge konoplja, ki je bila pripravljena za preprodajo in posebej prirejen prostor za predelavo te droge, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Mariborčana žela

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je bil o nenavadnem dogajanju obveščen policist policijske postaje iz Gorišnice, ki je takrat sicer opravljal naloge na hrvaškem otoku Pag. Na območju struge reke Drave pri Mali vasi oziroma Forminu naj bi neznanci želi prepovedano konopljo in jo tlačili v plastične vreče.

Policist je o tem takoj obvestil svoje kolege v Gorišnici, ki so nemudoma začeli pregled težko prehodnega in močno poraščenega območja ob reki. Kmalu so izsledili kraj, ob tem pa jim je uspelo prijeti dva osumljenca.

Policisti so na kraju dogodka našli 12 vreč, v katerih je bila sveže požeta in na manjše kose narezana konoplja. Ko so jo posušili in stehtali, so ugotovili, da je je za kar 22 kilogramov, vzgojena pa je bila na neprehodnem terenu v sredini območja reke Drave, ki je močno zaraščeno z vseh strani, tla pa dovolj dobro oskrbovana z vodo.

Policisti obema osumljenima Mariborčanoma, ki ju doslej še niso obravnavali, v kazenski ovadbi očitajo kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.