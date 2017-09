Tožilstvo zaostruje pogoje pri posredovanju informacij

Vrhovno državno tožilstvo je pred dnevi Dnevniku zavrnilo zahtevek po anonimizirani obtožnici v primeru Bojana Kajfeža, obtoženega umora, ki naj bi ga storil aprila letos v lokalu Pržan v Ljubljani. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja na tožilstvu Gaja Štovičej je v obrazložitvi zapisala, da kazenski postopek še ni končan, da še ni prišlo do glavne obravnave, da bi kot medij o tem zagotovo pisali in da bi s tem vplivali na priče, ki so sicer že pričale pred preiskovalnim sodnikom, a bi še enkrat na glavni obravnavi. Ter še, da obtožnica vsebuje osebne podatke obtoženega in umorjene. Ob tem je zanimiva primerjava s posredovanimi ovadbami (ne obtožnicami) v primeru Janković in farmacevtka, v katerem ni prišlo niti do uvedbe preiskave, razkriti pa so bili zelo občutljivi osebni podatki. Pred časom pa je Dnevnik brez težav, po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), dobil obtožnico v primeru Patricije Cenček, obtožene uboja; v primeru prav tako še ni prišlo do glavne obravnave in prav tako gre za precej občutljive osebne podatke vpletenih. Obtožnico smo prejeli dan pred predobravnavnim narokom.