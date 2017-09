155 voznikov je med vožnjo uporabljalo telefon, poleg tega pa so ustavili še 40 voznikov, ki niso imeli pripetega varnostnega pasu, in kaznovali enega voznika brez ustrezne varnostne čelade. Od 155 »mobilnih« kršiteljev jih je 115 prejelo plačilne naloge, 37 zgolj opomine, trije tujci pa so morali kar takoj seči v denarnico. Podoben nadzor so Celjani opravili že pred štirinajstimi dnevi. Takrat so našteli 122 kršitev. »Znova ugotavljamo, da se mnogo voznikov ne zaveda, da je uporaba telefona med vožnjo izredno nevarna. V prvih šolskih dneh, ko varnosti v cestnem prometu namenjamo še več pozornosti kot sicer, je takšno ravnanje voznikov popolnoma neodgovorno. Ponovno opozarjamo, da telefoniranje med vožnjo vpliva na voznika tako, kot da bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem sporočil pa voznik na vozišče gleda štirikrat manj časa kot pri normalni vožnji,« je opozorila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Podobni nadzori bodo tudi v prihodnjih dneh. pk