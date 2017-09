Pripravili smo vam priročen seznam del, ki jih je priporočljivo opraviti še ta mesec. Ta razmeroma hitra in enostavna opravila vam lahko prihranijo stroške za morebitna kasnejša večja popravila, za katere bi morali bistveno globlje poseči v žep.

Preden trato prekrije sneg ali je zunaj prehladno za obnovitvena dela, preverite, ali so se v vrtnih poteh pojavile razpoke in celo luknje. Če tlakovana ali betonska potka vodi do vaše hiše, je popravilo pred nastopom zmrzali še toliko bolj pomembno, saj na poškodovanem dohodu zlahka pademo in se poškodujemo. Majhne razpoke lahko sami v nekaj urah zalijemo z epoksi smolo, večja popravila – velike razpoke in poškodovan beton – pa raje zaupajte strokovnjaku.

Sodobna dvoslojna in trislojna okna imajo dobro tesnjenje, ki ločuje posamezna stekla med seboj, in omogoča največjo zaščito pred vdorom hladnega zraka v stanovanje. Če opazite, da je okensko steklo postalo motno, je najverjetneje popustilo tesnjenje. Preden pokličete serviserja, se obrnite na podjetje, kjer ste okna kupili. Večina sodobnih oken ima dolgo garancijo, tako da vam praviloma ni treba poseči v proračun za popravilo.

Ko bodo temperature močno padle, boste hoteli prižgati kamin. Toda še preden boste letos prvič uživali v božanski toploti, ki se širi iz njega, poskrbite za čiščenje dimnika. Ostanki saj v njem lahko povzročijo dimniški požar. Če je dimnik zamašen, pa ogljikov monoksid, ki se sproža med gorenjem, ne more uhajati na prosto, zato se nabira v stanovanju, kar je smrtno nevarno. Dogovorite se z dimniško službo za kontrolni pregled in čiščenje.

Ne glede na to, ali se v stanovanjski hiši ogrevate na kurilno olje ali zemeljski plin ali pa imate morda toplotno črpalko, je treba pred začetkom nove kurilne sezone preveriti kurilno napravo. Če sami niste vešči menjanja filtrov, čiščenja ventilacijskih odprtin, nastavljanja termostata in podobno, raje pokličite strokovnjaka, ki bo opravil vsa nujna dela.

Servisirajte vrtno kosilnico

Jesen in ne pomlad je pravzaprav najboljši čas, da izkažemo nekaj pozornosti vrtni kosilnici na bencin, preden jo čez zimo pospravimo. Škodljivo jo je pustiti dolge mesece s starim oljem in umazanijo na komponentah. Najprej jo očistite in zamenjajte olje ter filtre za zrak in gorivo, nato pa namestite nova rezila, če je to potrebno. Kosilnico naoljite po navodilih izdelovalca, posode za gorivo pa ne izpraznite popolnoma in vanjo nalijte ustrezen stabilizator bencina, ki slednjega zaščiti med zimskim počitkom kosilnice.

