Peter Madsen, ki ga bremeni obtožnica umora iz malomarnosti, zanika novinarkin umor. Na torkovem sojenju je povedal, da naj bi bila smrt Wallove nesreča, saj jo je, ko je hotela stopiti na palubo, po glavi udarila loputa. Madsen naj bi ji loputo pridržal, medtem ko je stopala na površje, nakar mu je spodrsnilo zaradi nepredvidenega vala, ki ga je povzročila ladja. Loputa naj bi novinarko udarila po glavi, novinarka pa je padla po stopnicah in obležala v mlaki krvi.

Madsen jo je hotel »pokopati« v morju, vendar zanika, da bi ji pri tem izmaličil telo. »Z njenim telesom nisem imel nobenega stika, prav tako pa na svoji podmornici nisem hotel imeti trupla,« je povedal. S krova naj bi jo odstranil tako, da je okoli njenih nog zavezal vrv in jo povlekel na krov, nato pa naj bi nanjo privezal težek kovinski objekt, da bi truplo potonilo in ostalo na morskem dnu.

Med tem mu je bilo izredno težko, razmišljal je tudi o samomoru, je priznal na včerajšnjem sojenju. »Bil sem v situaciji, ko sem se odločil, da s tem ne morem živeti.« Na sodišču so odredili, da mora njegovo stanje overiti psihiater, če pa bo spoznan za krivega, mu grozi od pet let do dosmrtne kazni.

Izmaličeno novinarkino truplo avgusta naplavilo na obalo

Samostojna novinarka, ki je pisala tudi za britanski Guardian in ameriški New York Times, je 10. avgusta stopila na krov doma narejene 18-metrske in 40-tonske podmornice UC3 Nautilus. Želela je pripraviti prispevek o podmornici in 46-letnem Petru Madsenu, ki je največjo doma narejeno podmornico tudi zasnoval in izdelal. Wallova se s plovbe ni vrnila, zato je njen partner naslednji dan obvestil policijo. Policisti so jo začeli iskati, že prvi dan iskanja pa so morali iz morja med Dansko in Švedsko reševati tudi Madsena, saj je njegova podmornica potonila.

Policija je 23. avgusta na podlagi izvedene DNK-analize potrdila, da naplavljeno obglavljeno truplo, ki so ga našli ob obali Köbenhavna, pripada Kim Wall. Bilo je obglavljeno in brez udov ter obteženo s kovinskim predmetom, da ne bi splavalo na površje. Madsen je razkosanje trupla zanikal.