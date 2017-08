Danska policija je včeraj z identifikacijo DNK tudi uradno potrdila, da je naplavljeno truplo, v ponedeljek najdeno v Kobenhavnu, novinarkino. Bilo je obglavljeno in brez udov ter obteženo s kovinskim predmetom, da ne bi splavalo na površje. Madsen je znova zanikal umor pa tudi razkosanje trupla 30-letnice. Zatrjuje, da je novinarka umrla v nesreči na podmornici, njeno truplo pa da je nato »pokopal« na morju.

Policija je javnost pozvala k pomoči pri iskanju pogrešanih udov in oblačil pokojnice, prejeli pa so že več kot 600 morebitnih informacij. Ko so jo 10. avgusta med vkrcavanjem na podmornico videli zadnjič, je bila oblečena v oranžno majico, črno-belo krilo in bele čevlje. 46-letnik je v priporu že od 12. avgusta, ko je najprej vztrajal, da o pogrešani novinarki ne ve nič, kasneje pa zgodbo spremenil in dejal, da je umrla v nesreči na podmornici. Vzrok in motiv za njeno smrt zaenkrat nista znana.