Dvakratni svetovni prvaki Argentinci zaenkrat niso v položaju, ki bi jim ga mnogi zavidali, saj so po sinočnjem remiju proti zadnjeuvrščeni Venezueli (1:1) šele na petem mestu južnoameriških kvalifikacij, kar glede na tekmovalni sistem pomeni dodatne kvalifikacije proti Novi Zelandiji.

Goste iz Venezuele je v 49. minuti v vodstvo popeljal Jhon Murillo, zadetek v lastno mrežo Rolfa Feltscherja v 54. minuti pa je preprečil domači poraz ekipe, zbrane okrog zvezdnika Barcelone Lionela Messija. Z zgolj 24 točkami je Argentina zdaj na petem mestu lestvice.

Na prvenstvo se neposredno prebijejo le prve štiri ekipe, Argentina pa na zadnjih dveh tekmah igra doma proti Peruju in Ekvadorju. Dve zmagi sta praktično nujni. Za uvrstitev na prvenstvo se bo moral v nadaljevanju bolj potruditi tudi Čile, ki je na šestem mestu. Na prvenstvo je zanesljivo uvrščena Brazilija, za njo so na lestvici Urugvaj, Kolumbija in Peru.

Kolumbija je sinoči igrala 1:1 z Brazilijo. Za goste je po predložku Neymarja zadel Willian ob koncu prvega polčasa. Za izenačenje je bil v 55. minuti uspešen Radamel Falcao. Po pettedenskem premoru zaradi poškodbe stegenske mišice je James Rodriguez pokazal svoje znanje in bil z nekaj vrhunskimi potezami najboljši igralec kolumbijskega moštva.

Za Brazilijo se na lestvici nahaja Urugvaj, ki ima po zmagi z 2:1 nad Paragvajem zdaj 27 točk, na tretjem mestu imajo Kolumbijci 26 točk. Četrti Peru je z 2:1 premagal Ekvador in ima 24 točk. Zaradi boljšega izkupička golov je Peru pred Argentino.

Po porazu na domačih tleh z 0:3 proti Paragvaju, je Čile še naprej na mestu, ki ne vodi na mundial, saj je šesti. Na 3600 metrih nadmorske višine v La Pazu so tokrat Čilenci z 0:1 izgubili proti Boliviji. Edini gol je po enajstmetrovki dosegel Juan Carlos Arce. Z domačima tekmama proti Ekvadorju in Braziliji Čila ne čaka najlažji razpored, manjše možnosti za uvrstitev na SP pa imata še reprezentanci Ekvadorja in Paragvaja. Zaenkrat sta odpisani le Bolivija in zadnjeuvrščena Venezuela.