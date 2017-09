Mladenič, ki je ravnokar končal srednjo šolo, ni bil nikdar pravnomočno obsojen in zoper katerega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ter je državljan le ene države, z vozniškim izpitom kategorije B in dokazljivo ni član nobene politične stranke ter se zanima za uniformirani poklic, verjetno koleba med tem, ali bi se zaposlil v vojski (SV) ali pri policiji.

Medtem ko se v policiji mladenič po opravljenem dveletnem izobraževanju že povzpne v 23. plačilni razred, kjer ga čaka bruto plača v višini 1043,68 evra in se lahko po dodatnem letu kot klasični višji policist prestavi v 26. plačni razred, kjer osnovna bruto plača znaša 1173,99 evra, bi po dveh letih v SV mladenič ostal pri isti plači. Kot razlaga Simon Korez , tiskovni predstavnik SV, »vojak v SV tako kot v celotnem sistemu javnih uslužbencev tri leta ne more napredovati v plačnih razredih«.

Poklicev nikakor ni mogoče enačiti

Med tem ko pri policiji zagotavljajo, da lahko policisti na delovnem mestu skladno z zakonodajo napredujejo tako horizontalno kot vertikalno oz. tako v nazivu kot v plačnih razredih (največ za deset, op. p.), kar je odvisno od službene ocene, delovnih izkušenj in predpisane stopnje izobrazbe, vojak s četrto stopnjo izobrazbe ne more napredovati oziroma kandidirati za podčastnika. To lahko stori le vojak z doseženo peto stopnjo izobrazbe, a za to, kot razlagajo na generalštabu SV, morajo obstajati potrebe, kandidat pa mora biti za napredovanje tudi »ocenjen kot primeren kandidat za šolanje na podčastniški šoli«. Za podčastniški vojaški poklic lahko kandidirajo tudi vojaki, ki imajo končano šesto bolonjsko stopnjo izobrazbe.

Korez sicer opozarja, da sta si »vojaški poklic in poklic policista tako različna, da ju ni mogoče enačiti, in se, kdor to počne, ne zaveda specifike tovrstnih poklicev«, a s primerjavo skušajmo nadaljevati. Medtem ko v policiji posebne nagrade ali finančne stimulacije za policista niso predvidene, aktualna obrambna zakonodaja za vojaka, ki podpiše pogodbo za dobo petih let, predvideva finančno nagrado v višini ene povprečne bruto plače (ta trenutno znaša 1602,21 evra) oziroma petih povprečnih bruto plač, če vojak podpiše pogodbo za deset let. Novi obrambni zakon predvideva dvig te nagrade na šest povprečnih bruto plač v primeru petletne pogodbe in dvanajstih povprečnih bruto plač v primeru desetletne.