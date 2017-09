Da je ob parkirišču pred kampom Šobec še pred nekaj dnevi stala trgovina, so včeraj izdajale le še ruševine, s katerimi so se spopadali gradbeni stroji. Ti so po koncu obsežne prenove, končane letos spomladi, ponovno zabrneli. Med bajerjem in parkiriščem bodo namreč zgradili velik obsežen osrednji objekt, v katerem bodo med drugim nova restavracija, trgovina in klubski prostori za goste. »Posebna pozornost bo posvečena sožitju med restavracijo in obalo bajerja, ki ponuja čudovito okolje,« poudarja Zlatko Kavčič, predsednik Turističnega društva Lesce, ki je lastnik kampa Šobec.

Objekt ne bo arhitekturna modna muha

»Odločili smo se, da novi objekt ne bo utrinek trenutne arhitekturne mode, ampak bo izražal idejo tradicionalne alpske arhitekture z modernim pridihom in najsodobnejšimi tehnološkimi rešitvami. Glavni gradbeni material bo les, objekt bo zelo odprt in bo iz notranjosti omogočal razglede v naravo. Bo pritličen in zelo razgiban,« obljublja Kavčič. »Idejni načrtovalec in glavni arhitekt prihaja iz Italije in ima izkušnje z alpsko arhitekturo. V končno rešitev pa so vključene tudi naše dolgoletne izkušnje. Idejo smo ustvarili skupaj.«

Gradnjo tri milijone vrednega projekta, ki ga bo leško turistično društvo financiralo iz lastnih sredstev in bo po sedanjih načrtih končan že marca prihodnje leto, prevzema podjetje Kovinar gradnje ST z Jesenic. Za lesene konstrukcije bo po besedah predsednika turističnega društva poskrbel ribniški Riko. »Sodelujemo tudi z mladimi in prodornimi projektanti, ki se ukvarjajo s svetlobo. Iščemo še dobavitelja za notranjo opremo, avdio in video opremo in podobno.«

V novem osrednjem objektu bo več kot dva tisoč kvadratnih metrov uporabnih površin, ob njem pa bosta velika terasa in prireditveni prostor. Ogrevala ga bo toplotna črpalka, ki bo izkoriščala vodo iz bajerja, električno energijo pa bo pridobival s pomočjo lastne sončne elektrarne.