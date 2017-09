Že tako zaostreni odnosi med Ankaro in Berlinom so se v zadnjih dneh še dodatno zaostrili, potem ko sta Merklova in Martin Schulz, njen protikandidat na septembrskih parlamentarnih volitvah, v nedeljskem predvolilnem soočenju zavzela za prekinitev turških pogajanj za vstop v Evropsko unijo.

Nemško-turški odnosi so zaradi nesoglasij med državama napeti že več mesecev, predvsem od lanskega neuspelega poskusa državnem udara. Dodatno so k slabemu odnosu pripomogla v Nemčiji prepovedana zborovanja v podporo turškim ustavnim spremembam marca letos, s katerimi so v Turčiji uvedli predsedniški sistem.

Turški predsednik je poleg tega Turke v Nemčiji sredi avgusta pozval, naj na volitvah ne volijo krščanskih demokratov (CDU), levosredinskih socialdemokratov (SPD) ali Zelenih. Vse tri stranke je označil za »sovražnice Turčije«.