Zelo redko je prišlo med glavnima protagonistoma bližajočih se nemških volitev do pomembnejših razhajanj. Schulzu tako ni uspelo izpostaviti razlik z Merklovo, s katero je njegova stranka od leta 2013 v vladni koaliciji. S tem je tudi konec upov, da bi lahko socialdemokrati zmanjšali velik zaostanek za koalicijo obeh krščanskih strank (CDU/CSU).

Ni bilo novih idej

Zlasti voditelji manjših strank, kot so Zeleni, Liberalci, radikalna levica in skrajna desnica – od katerih lahko vsak računa na okoli 10 odstotkov glasov – so po televizijskem soočenju poudarjali, da med obema vladnima strankama ni več razlik in da lahko alternativa pride samo iz opozicije. Tudi časopisni uvodničarji obžalujejo, da debata ni bila bolj živahna in da noben od obeh kandidatov za vodenje Nemčije ni prišel na dan z novo idejo. Vendar pa je treba razumeti to previdnost Merklove in Schulza, saj nagovarjata sredinske volilce, ki so za kontinuiteto. Zadovoljni so s sedanjim stanjem in nočejo, da jih kaj zmoti v blaginji in prepričanju, da so kot Nemci tokrat na dobri strani zgodovine.