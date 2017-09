106 let stara Afganistanka Bibihal Uzbeki ne more hoditi, zelo težko tudi govori. Iz domovine je s 17-člansko družino pobegnila leta 2015, pot do Švedske pa je bila dolga in naporna. Veliko so pešačili, vmes so se vozili tudi z vlaki. Oktobra tistega leta se jim je po 20 dneh potovanja uspelo prebiti do Hrvaške. Večji del poti sta jo na hrbtu nosila 67-letni sin in 19-letni vnuk. Družina se je zatem zatekla na Švedsko.

Tam pa so ji sedaj zavrnili prošnjo za azil. Na odločitev se sicer še lahko trikrat pritoži, kar bo družini verjetno kupilo nekaj časa. V agenciji za nadzor migrantov vztrajajo pri sprejeti odločitvi ter opozarjajo, da zgolj starost prosilca ne more biti osnova za pozitivno rešeno vlogo.

Za zavrnitev azila so izvedeli med ramadanom, a so novica sprva skrivali pred njo. Ker pa so vnukinje neprestano jokale, je postala Bibihal sumničava. Po navedbah družine se ji je, ko so ji razkrili, kaj se dogaja, zdravje zelo poslabšalo.