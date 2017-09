Na turnirju v New Yorku je namreč v osmini finala Američanka Madison Keys Svitolino, četrto nosilko, premagala s 7:6 (2), 1:6 in 6:4 ter je četrta domačinka, ki se je na ženskem delu prebila med najboljšo osmerico. To je po zmagi nad Čehinjo Lucie Šafarovo uspelo tudi CoCo Vandeweghe, že prej pa Venus Williams in Sloane Stephens. Četrta, ki si je danes prebila v četrtfinale, je bila Estonka Kaia Kanepi.

V moški konkurenci je Rafael Nadal ugnal Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova s 6:2, 6:4 in 6:1; le nekaj več iger pa je potreboval Roger Federer, da je s 6:4, 6:2 in 7:5 izločil Nemca Philippa Kohlschreiberja. Vse bližje je tako sanjski polfinale Nadal - Federer, kar bi bil prvi dvoboj teh tekmecev nasploh v zgodovini zadnjega turnirja za grand slam sezone.

V pravem trilerju je Argentinec Juan Martin del Potro izločil šestega nosilca Dominica Thiema iz Avstrije z 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1) in 6:4, Rus Andrej Rubljev pa je bil boljši od devetega nosilca Davida Goffina iz Belgije s 7:5, 7:6 (5) in 6:3.