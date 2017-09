Kadar teče beseda o avtomobilski prihodnosti, je poleg elektrifikacije in avtonomne vožnje vse pogosteje mogoče zaslediti debate o vozilih, ki ne bodo sposobna zgolj vožnje po cestah, temveč tudi v – zraku. Tako se na primer na avtomobilskih salonih že najdejo povsem konkretni koncepti »letečih avtomobilov«, pojavljajo se tudi poročila o uspešnih testnih vožnjah oziroma letih… No, leteči avtomobili pa že kar dolgo časa »živijo« v različnih filmih. Pri čemer je skupna točka večini, da jih vsaj približno resno lahko vzamemo bodisi zato, ker gre za natančno predelana običajna vozila, bodisi zaradi tega, ker jih uzremo v znanstvenofantastičnih filmih, ki se dogajajo v prihodnosti. A poznamo tudi izjeme. Ena najbolj slavnih je leteči avtomobil ford anglia v filmu Harry Potter in dvorana skrivnosti (Harry Potter and the Chamber of Secrets) iz leta 2002.

Omenjeni Fordov štirikolesnik je bil namreč na videz povsem običajen avto, brez kril, reaktivnega pogona ali česa podobnega, kar bi mu omogočilo, da se dvigne v zrak – letel je, kot je to za film o Harryju Potterju značilno, s pomočjo čarovnije. Da je bilo tej vse skupaj tudi kar najbolj podobno, pa je avto poskrbel tudi s svojim videzom; forda anglio, ki ga lahko vidimo v filmu, so namreč izdelovali med letoma 1959 in 1967, s fotografij pa je razvidno, da bi mu prej kot sposobnost letenja pripisali vse kaj drugega.

Lahko je tudi neviden V Dvorani skrivnosti, po vrsti drugem filmu o Harryju Potterju in tudi drugi knjigi (mimogrede: na nekaterih različicah naslovnice se je pojavil prav leteči ford), je omenjeni avtomobil v središču pozornosti že v enem prvih prizorov, ko z njim Weasleyjevi otroci (Fred, George in Ron) rešijo Harryja iz njegove sobe pri družini Dursley, na okno katere oče družine ravno pred tem namesti rešetke. Pozneje se pojavi, ko lovijo tako imenovani Hogwarts Express (vlak, ki vozi med Londonom in Bradavičarko, šolo za čarovnike), naposled pa se pojavi v tako imenovanem prepovedanem gozdu, ko Harryja in Rona reši pred ubijalskimi gigantskimi pajki. Nato z njima odleti na varno, ju odloži (ali, natančneje, odvrže) ter se za vedno odpelje neznano kam. Poleg tega, da je ford anglia zmožen leteti, ima še nekaj zanimivih, magičnih lastnosti. Tako ima na primer vgrajeno posebno napravo, s pomočjo katere lahko postane neviden (kar je še posebno dobrodošlo tam, kjer bi izzval preveč pozornosti), obenem pa je modificiran tako, da se v njem udobno lahko hkrati prevaža kar osem ljudi, šest kovčkov, dve sovi… In še nekaj je zanimivo v povezavi avta in filma – v njem je imel ford anglia registrsko številko 7990 TD, na omenjeni platnici knjige je vidna samo prva črka H, na različnih promocijskih plakatih in drugih materialih pa se pojavlja registracija HOW 777.